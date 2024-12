GENOVA (ITALPRESS) – Sciopero e manifestazione dei lavoratori metalmeccanici oggi a Genova in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria Liguria con la presenza del presidente nazionale Emanuele Orsini. I lavoratori, in sciopero per due ore, hanno presidiato l’entrata del capannone con fischi, cori e fumogeni. “Siamo in mezzo a una vertenza per il rinnovo del contratto metalmeccanico che è il più importante contratto collettivo in Italia – ha spiegato Stefano Bonazzi, segretario generale della Fiom Liguria -. I lavoratori metalmeccanici hanno perso potere d’acquisto in questi ultimi anni, quindi la lotta è per recuperarlo. C’era una trattativa in corso che si è interrotta questo mese all’inizio di novembre. Oggi è un primo segnale di attenzione ai naviganti”. I sindacati hanno annunciato uno sciopero generale dei metalmeccanici a Genova il 13 dicembre con una nuova manifestazione.

– Foto: xa8/Italpress –

(ITALPRESS).