Mestre, maxi operazione Gdf contro spaccio e degrado

VENEZIA (ITALPRESS) - Maxi operazione della Guardia di Finanza contro spaccio, degrado e abusivismo nel rione Piave di Mestre. La Gdf ha identificato circa 200 persone, 11 delle quali segnalate alle competenti Autorità in quanto trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Inoltre, a 2 cittadini di nazionalità tunisina, denunciati per attività di spaccio, sono stati sequestrati 80 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina e oltre 700 euro in contanti. mgg/gtr