MILANO (ITALPRESS) – Per il terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike, il primo dei due previsti quest’anno in terra portoghese, Pirelli ha deciso di puntare quasi esclusivamente sui pneumatici soft della sua gamma. All’anteriore la SC1 morbida di gamma sarà affiancata dalla SC1 di sviluppo A0674, al posteriore supersoft SCX e soft SC0 oltre al pneumatico SCQ utilizzabile in Superpole e Superpole Race. Anche la classe WorldSSP utilizzerà esclusivamente pneumatici di gamma: SC1 e SC2 all’anteriore, SCX, SC0 e SC1 al posteriore.

Quella di Estoril è una delle piste più tecniche ed impegnative per i pneumatici. Il layout particolarmente variegato presenta quattro curve a sinistra e nove a destra con carichi molto differenti. Le curve a destra sono piuttosto veloci e quindi la temperatura del pneumatico nella spalla destra è elevata, soprattutto sul posteriore, mentre le curve a sinistra, inclusa la chicane, sono più lente e la temperatura del pneumatico nel fianco sinistro è decisamente inferiore. C’è poi un rettilineo lungo in cui si raggiungono velocità di punta notevoli, seguito da una prima curva che richiede una frenata impegnativa. Nella lunga curva finale invece i pneumatici devono affrontare ad alta velocità settori con elevata inclinazione mentre i piloti cercano di aprire il gas quanto prima per massimizzare la velocità lungo il rettilineo di arrivo. La pista presenta un asfalto piuttosto scivoloso che risale al 2006 e che sarà reso ancora più scivoloso in caso di alte temperature. Per questo motivo è necessario utilizzare mescole soft che possano generare più grip. “Quello di Estoril è un circuito senza dubbio piuttosto impegnativo che sollecita parecchio i pneumatici per via del layout molto variegato e di un manto stradale vecchio che cambia da una curva all’altra – sottolinea Giorgio Barbier, direttore attività sportive moto Pirelli – L’asfalto scivoloso richiede l’utilizzo di mescole morbide che siano in grado di generare il grip che non viene offerto naturalmente dalla pista, mentre per quanto riguarda l’anteriore è necessario avere un pneumatico sufficientemente solido per far fronte alle frenate importanti. Utilizzare mescole morbide permetterà anche di compensare più rapidamente la differenza di temperatura tra fianco destro e fianco sinistro aiutando il riscaldamento dei pneumatici nelle curve a sinistra. Nonostante queste difficoltà abbiamo deciso di affidarci quasi esclusivamente ai nostri pneumatici di gamma che ci hanno dimostrato ottima adattabilità alle più svariate condizioni, e all’anteriore continuiamo a portare la SC1 di sviluppo A0674 che si è comportata molto bene nelle prime due gare dell’anno”.

(ITALPRESS).

