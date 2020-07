Mercedes-Benz Italia Vans si aggiudica il primo premio DealerSTAT. Il risultato è emerso dalla nona edizione (diciassettesima per le auto, ndr) dello Studio DealerSTAT, l’indagine sulla soddisfazione dei dealer di auto e veicoli commerciali nel rapporto con la Casa Automobilistica. La rilevazione è avvenuta dal 15 aprile al 23 maggio 2020. Per la categoria dei Veicoli Commerciali, lo studio ha coinvolto 10 marchi e il 49% dei dealer italiani si sono espressi compilando complessivamente 355 questionari. Mercedes-Benz Italia Vans si è aggiudicato il premio con un punteggio pari a 3,72 (in una scala di valutazione da 1 a 5), rispetto alla media Italia pari a 3,01.L’indagine ha monitorato la soddisfazione dei concessionari nelle principali aree di business. Mercedes-Benz Italia Vans è risultato al vertice come prodotto, politiche di marketing, management vendita e post-vendita, business usato e servizi aggiuntivi. L’aspetto più apprezzato dai dealer Mercedes-Benz Van è stata la qualità della relazione con la Casa Automobilistica.

Quest’anno il questionario DealerSTAT è stato aggiornato, in conseguenza all’emergenza Covid-19, con una sezione dedicata alla valutazione del supporto della Casa. Dalle valutazioni espresse dai concessionari è emerso che Mercedes-Benz Italia Vans è stato il marchio più tempestivo nel rispondere alle esigenze dell’emergenza, mettendo in campo contromisure efficaci per ronteggiare la contingenza. “Siamo molto orgogliosi di essere sul gradino più alto del podio. La rete di concessionarie sul territorio rappresenta la principale porta di accesso al mondo della Stella e ricopre un ruolo di primaria importanza per Mercedes-Benz Italia Vans. Ricevere questo riconoscimento dai nostri dealer conferma il rapporto di fiducia instaurato nel tempo”, afferma Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Italia Vans. “Il futuro della logistica e del trasporto passa attraverso l’efficienza, la qualità e la versatilità dei servizi, combinati con l’innovazione di un’offerta che, oltre a garantire i tradizionali valori della Stella, si rinnova sfruttando le potenzialità della digitalizzazione”.

“Performance, innovazione e reputazione sono le parole chiave in cui crediamo”, afferma Radek Jelinek Presidente di Mercedes-Benz Italia. “La risposta dei concessionari conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Si tratta di un lavoro a 360° dove tutti sono importanti. Siamo orgogliosi del lavoro di squadra, la sfida sarà mantenere questo primo posto”.

(ITALPRESS).