ROMA (ITALPRESS) – Si conferma anche per la stagione 2023 il sodalizio tra Mercedes-Benz e il Phi Beach, di nuovo insieme per dar vita al luxury hub più esclusivo della Costa Smeralda. Si rafforza così, un rapporto nato da una forte condivisione di valori che, per l’intera stagione estiva, offrirà agli ospiti dell’Open Air Club di Baja Sardinia una porta di accesso privilegiata all’universo della Stella. “La conferma della partnership con il Phi Beach rappresenta un segno di continuità con una realtà che ha molti elementi di contatto con i nostri marchi e i nostri clienti”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Nel corso di questi due anni, il Phi Beach è diventato uno dei nostri luxury hub più importanti perchè ci permette di rendere immediatamente percepibile la nostra strategia nell’ambito del riposizionamento del Brand, in un ambiente perfettamente in linea con i nostri valori”.

“Mercedes è molto più che un semplice partner e per questo sono davvero felice di inaugurare questa nuova stagione sotto una buona stella”, ha dichiarato Luciano Guidi, Chief Operating Officer del Phi Beach. “Il Phi Beach rappresenta un prezioso ecosistema che si alimenta attraverso la condivisione di valori e uno dialogo costante non soltanto tra gli ospiti e i nostri partner, ma anche tra i partner stessi”. Protagonista sotto il cielo del Phi Beach, la nuova Mercedes-AMG SL 43, che rivisita in tempi moderni il mito delle leggendarie Frecce d’Argento e la Mercedes-AMG G 63 4X42, esclusiva limited edition di uno dei modelli più iconici della Casa di Stoccarda. Le due Stelle di Affalterbach daranno il benvenuto agli ospiti del beach club per una stagione segnata da moltissimi appuntamenti tra mare, sole ed indimenticabili serate, la cui colonna sonora sarà affidata ai Dj set dei migliori artisti sul panorama internazionale.

moto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).