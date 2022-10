ROMA (ITALPRESS) – Nel giugno del 1982, un carico di ricambi proveniente dalla Germania varcava per la prima volta i cancelli del Mercedes-Benz Logistic Center di Capena. A pochi giorni dalla sua inaugurazione, lo stabilimento di Capena contava 50 dipendenti e riceveva da Casa Madre un unico carico giornaliero, che smistava attraverso tre spedizioni a circa 80 Centri di Assistenza su tutto il territorio. Nel corso degli anni, Capena è diventato un punto nevralgico della fornitura di ricambi in Europa, svolgendo un compito fondamentale per garantire la mobilità dei clienti della Stella ed offrendo un inestimabile contributo nel consolidare la loyalty del Brand. Da una struttura iniziale di circa 10.000 m2, il Centro Logistico di Capena, dopo 40 anni, può contare oggi su un magazzino di oltre 35.000 m2 e un’area complessiva di più di 65.000 m2. Realizzato sulla Via Tiberina, alle porte di Roma, il Centro fornisce ricambi originali Mercedes-Benz e smart a circa 310 officine autorizzate, smistando ogni giorno 10 truck carichi di ricambi provenienti da Headquarter, che ridistribuisce attraverso 14 spedizioni, per un volume giornaliero di oltre 570 m3.

Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

