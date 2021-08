MILANO (ITALPRESS) – Proporzioni equilibrate e sviluppo delle superfici caratterizzano il design del nuovo Mercedes-Benz Citan.

Il nuovo van combina dimensioni esterne compatte (lunghezza 4.498 mm) con spazi generosi. Grazie alle numerose versioni e ai pratici dettagli di equipaggiamento, offre numerose possibilità di utilizzo e una comoda soluzione per caricare le merci. Il Citan sarà disponibile inizialmente nelle versioni Furgone e Tourer. Successivamente verranno introdotte altre versioni a passo lungo e il Mixto. Ma anche nella versione a passo corto (2.716 mm) rispetto al modello precedente il Citan offre uno spazio notevolmente maggiore: nella versione furgonata, ad esempio, la capacità di carico è di 3,05 metri (con il divisorio flessibile). Le porte scorrevoli si rivelano particolarmente pratiche negli spazi di parcheggio ristretti. Nel nuovo Citan sono disponibili fino a due porte scorrevoli. Il vano di carico, però, è facilmente accessibile anche dal lato posteriore. Già nella versione di serie il Tourer dispone di portellone con vetratura. In alternativa sono disponibili le porte a doppio battente. La panca nel vano posteriore è ripiegabile nel rapporto 1/3 : 2/3 e può essere ribaltata. Nella realizzazione del Citan, Mercedes-Benz ha riposto grande importanza nel comfort tipico del marchio. A tal fine sono stati adottati equipaggiamenti in uso nelle autovetture come il climatizzatore Comfortmatic, la funzione di avviamento Keyless-go e il freno di stazionamento elettrico. Le versioni Furgone e Tourer sono disponibili in due tipi di allestimento: una versione d’ingresso, il Citan e la versione Citan. Con l’allestimento d’ingresso, il cliente ha a disposizione un modello Entry funzionale, ma con tutti gli equipaggiamenti di base necessari. L’allestimento PRO coniuga un design di rappresentanza con ulteriori soluzioni ispirate alla funzionalità. Al momento dell’introduzione sul mercato la gamma dei propulsori del nuovo Citan prevede tre motori diesel e due motori a benzina. I punti di forza comuni sono l’eccellente guidabilità già nelle basse fasce di regime e i favorevoli valori di consumo. Per ottenere un’accelerazione ancora più rapida, ad esempio nelle fasi di sorpasso, la versione del motore diesel da 85 kW disponibile per il Citan Furgone è dotato della funzione Overpower/Overtorque. Questa funzione consente di ottenere temporaneamente un aumento della potenza fino a 89 kW e un aumento della coppia che può raggiungere i 295 Nm. I propulsori soddisfano le norme sui gas di scarico Euro 6d. Tutti i motori del Citan sono provvisti di funzione ECO Start/Stop. Oltre al cambio manuale a sei marce, i motori diesel e a benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione a sette rapporti (DCT).

