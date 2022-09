TORINO (ITALPRESS) – Potenza complessiva di 680 cavalli e coppia complessiva massima di 1.020 Nm. E’ la nuova frontiera che apre la Mercedes-AMG C 63 S E Performance, grazie a un know-how mutuato dalla Formula 1. Unica anche perchè, per la prima volta a bordo di un modello di serie Mercedes-AMG, una targhetta circolare con stemma AMG nero sostituisce la stella Mercedes con corona d’alloro sul cofano. Il motore elettrico a due velocità è posizionato sull’asse posteriore e coadiuva il motore turbo da 2,0 litri montato anteriormente in posizione longitudinale, che da solo eroga 476 cavalli. Inoltre, il supporto elettrico al turbocompressore a gas di scarico elimina il turbo lag del motore a combustione interna. Batterie super compatte ma in grado di garantire 13 chilometri di autonomia solo elettrica, che sono il frutto di un intenso scambio di know-how tra la High Performance Powertrains (HPP) di Brixworth, fucina dei motori di Formula 1, e la Mercedes-AMG di Affalterbach. La batteria garantisce, infatti, una potenza continuativa di 70 kW e una potenza di picco di 150 kW, ma con un peso di 89 chilogrammi, grazie a un sistema di raffreddamento diretto delle celle. Disponibile sia in versione berlina che station wagon, la C 63 ha anche la trazione integrale 4MATIC+ Performance AMG, che si aggiunge l’asse posteriore sterzante di serie. Il design di nuova C 63 S “poggia” su una scocca ampiamente rivisitata. Il frontale è più lungo di 50 millimetri, i parafanghi anteriori più ampi e torniti. Nel complesso, le dimensioni esterne si differenziano notevolmente da Mercedes-Benz Classe C. In lunghezza, sia la berlina che la station-wagon misurano 83 millimetri in più. La carreggiata più ampia sull’asse anteriore ha consentito di ottenere 76 millimetri di larghezza complessiva in più sulla parte anteriore, e il passo è aumentato di dieci millimetri. A completare il design, rivestimenti sottoporta coordinati, lo spoilerino sul cofano del bagagliaio o sul tetto per la station-wagon, lo sportello per la ricarica plug-in e la denominazione del modello su sfondo rosso.

I cerchi sono da 19 pollici, a richiesta disponibili anche quelli da 20 pollici. Esclusiva per questo modello una verniciatura opaca grigio grafite magno AMG. Anche per gli interni sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione, anche per la visualizzazione della strumentazione. Quello che conta però, in una AMG, sono le prestazioni: per accelerare da 0 a 100 km/h sia la berlina che la station-wagon impiegano 3,4 secondi, e si sale fino a 280 km/h per la berlina, mentre per la station-wagon ci si ferma a 270 km/h. Il cambio a due velocità automatizzato sull’asse posteriore dispone di un rapporto di trasmissione messo a punto espressamente per poter spaziare fra una coppia elevata alle ruote per partenze agili e l’erogazione affidabile di una potenza continuativa a velocità più sostenute. Un attuatore elettrico inserisce la seconda al più tardi ad una velocità di circa 140 km/h, che corrisponde al regime massimo del motore elettrico di 13.500 giri/min circa. Disponibili ben otto programmi di marcia, da un’andatura attenta ai consumi a una guida dinamica, che consentono di regolare parametri importanti come il tempo di risposta del motore e del cambio, la caratteristica dello sterzo, l’ammortizzazione o il sound. I consumi nel ciclo ponderato combinato sono di 6,9 l/100 km, le emissioni di CO2 pari a 156 g/km mentre il consumo di corrente ponderato combinato è di 11,7 kWh/100 km.

“Con C 63 S E Performance si apre un nuovo capitolo nella storia del nostro marchio. A 55 anni dalla fondazione di AMG, siamo ancora animati dal coraggio e dalla volontà di mettere in atto la nostra creatività, e di realizzare idee speciali. Nuova C 63 cambia le regole del gioco. Con il suo concept rivoluzionario, rinnova completamente l’approccio nel segmento, finora caratterizzato principalmente dalla promessa di grandi prestazioni. Vero è che con una potenza complessiva massima di 680 CV abbiamo mantenuto questa promessa, ma il concept ibrido intelligente P3 offre molto di più. Sono sicuro che con questa tecnologia, dietro la quale si cela un grande know-how della Formula 1, riusciremo a interessare un nuovo target”, afferma Philipp Schiemer, presidente del Cda di Mercedes-AMG.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mercedes-Benz-

