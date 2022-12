Meloni “Vogliamo rendere strutturale Decontribuzione Sud”

"Presenteremo un emendamento alla manovra di bilancio per estendere al 2023 anche i crediti di imposta per le aziende che assumono al Sud, per le zone economiche speciali, per le aree terremotate". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook per la rubrica "Gli appunti di Giorgia". sat/gsl (Fonte video: Pagina Facebook Giorgia Meloni)