Meloni “Sull’Ucraina non dobbiamo mollare, il destino non è segnato”

Meloni “Sull’Ucraina non dobbiamo mollare, il destino non è segnato”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "Sull'Ucraina non ho mai cambiato idea, penso che sia stata dimostrata da parte dell'Italia una postura estremamente seria, determinata e chiara che ci viene riconosciuta da tutti i nostri partner". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Forum Ambrosetti a Cernobbio. "Sull'Ucraina non dobbiamo mollare e lo dico con estrema chiarezza, anche sapendo che c'è un'opinione pubblica che è legittimamente preoccupata dalla guerra", "sono convinta che il destino dell'Ucraina non sia segnato", ha poi aggiunto la premier. (ITALPRESS). abr/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)