ROMA (ITALPRESS) – “Qualcuno può davvero sostenere che la nostra Repubblica parlamentare goda di buona salute? Io penso di no, altrimenti non assisteremmo a continue forzature, con un Parlamento che ha di fatto perso la sua funzione legislativa”. Lo ha detto nell’Aula della Camera la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, presentando la proposta di legge sul presidenzialismo.

“Siamo effettivamente in un sistema che somiglia al presidenzialismo, con il governo prevalentemente che decide, ma non abbiamo le regole, quindi il rischio di una deriva autoritaria ce l’abbiamo, perchè la prima regola del presidenzialismo è che il presidente lo eleggono gli italiani”, ha aggiunto Meloni.

“Dobbiamo stabilire se la sovranità debba detenerla il popolo o il Palazzo con i suoi sotterfugi: dal voto di oggi emergerà chi lavora per una democrazia moderna e chi invece vuole impedire agli italiani di decidere”, ha sottolineato.

– foto ufficio stampa Fratelli d’Italia –

(ITALPRESS).