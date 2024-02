TOKYO (ITALPRESS) – “Abbiamo sempre incontrato gli agricoltori, dall’inizio del nostro mandato il mondo agricolo è uno dei principali ambiti ai quali abbiamo rivolto la nostra attenzione. Lo dimostrano i fatti: con le leggi di bilancio abbiamo aumentato le risorse per il settore, quando abbiamo rinegoziato il Pnrr abbiamo portato le risorse per gli agricoltori da 5 a 8 miliardi” e “abbiamo fatto lo sforzo di rinnovare gli incentivi sui gasolio. Abbiamo fatto il massimo possibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a Tokyo. “Abbiamo fatto un grande lavoro anche nella difesa dei prodotti di eccellenza”, con “la famosa norma che vieta la produzione di cibo sintetico che era stata derisa e oggi viene presa a modello in diversi Paesi”, ha ricordato. “Chiaramente si può sempre lavorare per fare meglio, sono sempre disposta ad ascoltare le istanze che arrivano da lavoratori che per noi sono fondamentali”.

