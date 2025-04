Meloni “Pensiamo a interventi concreti per la sicurezza sul lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “In vista del Primo Maggio stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza”. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni – prosegue il premier -. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali. Valuteremo insieme cosa è più utile per la sicurezza dei lavoratori”.

(ITALPRESS)