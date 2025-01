ROMA (ITALPRESS) – “Quello della presidente Todde è un atto non definitivo. La presidente ha annunciato ricorso e non voglio entrare nel merito, ma non sono il tipo che gioisce se qualcuno vince le elezioni e poi decade per questioni burocratiche e giudiziarie, a differenza di altri”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa annuale organizzata a Montecitorio dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare, rispondendo a una domanda dell’agenzia Italpress sulla possibile decadenza del presidente della Regione Sardegna.

“Ricordo che la lista dell’allora Popolo delle Libertà alle elezioni regionali del Lazio non fu interamente ammessa per 10 minuti di ritardo – ha aggiunto -. Sono cose sempre accadute, per quanto riguarda la Sardegna vedremo cosa accadrà, il percorso è ancora lungo”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).