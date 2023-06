Meloni “Non esiste Europa di serie A e di serie B”

"L'Europa è una civiltà fondata sui valori come la libertà e l'uguaglianza tra gli uomini". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un punto stampa a margine del vertice della Comunità politica europea, a Chisinau in Moldova. sat/gtr (fonte: Palazzo Chigi)