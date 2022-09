Meloni a Lamorgese “Chi assicura l’ordine pubblico ai miei comizi?”

"Per la sesta volta in una manifestazione di Fratelli d'Italia ci ritroviamo dei contestatori. Devo capire come funziona l'ordine pubblico. C'è il rischio che qualcuno possa innervosirsi. Stamattina alla fine ho chiamato il ministro Lamorgese. Nessuno ha risposto fin qui alle provocazioni ma sembra che qualcuno cerchi l'incidente per poi scaricarlo su di noi". Lo afferma in un videomessaggio il leader di FdI Giorgia Meloni. abr/