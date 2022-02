Megane E-Tech Electric, arriva la “Renaulution”

La nuova Megane E-Tech è infatti la prima elettrica 2.0 du Renault, nata nella mente di ingegneri e designer per non essere mai equipaggiata con un motore a benzina o diesel. Sfruttando la nuova piattaforma, un motore che con il cambio pesa appena 145 chili, e batterie spesse appena 11 centimetri, impiega 74 minuti per la ricarica e garantisce 470 chilometri di autonomia. Potenza compresa tra 130 e 218 cavalli. tvi/abr/gtr