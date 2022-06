Mediterraneo, Lamorgese “Instabilità favorisce traffico esseri umani”

"In Libia, in Tunisia, a livello geopolitico c'è una situazione di grande instabilità che incide sulle facoltà di deterrenza che hanno le autorità locali sul traffico di esseri umani". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine della conferenza internazionale sulla convenzione Onu che tratta del contrasto alla criminalità transnazionale, in corso a Napoli. xh6/sat/gsl