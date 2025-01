ROMA (ITALPRESS) – In vista degli accordi tra Israele e Hamas sulla tregua a Gaza “il ruolo dell’Arabia Saudita sarà importante. Gli europei dovrebbero puntare a formare una chiara partnership strategica con Riyadh da schierare verso i governi degli Stati Uniti e di Israele”. E’ questa la richiesta di Hugh Lovatt, Senior Policy Fellow per il Medio Oriente Nord Africa del Consiglio europeo per le relazioni estere (ECFR). Intervistato dall’Italpress, l’analista spiega che “al centro di tutto questo dovrebbe esserci il piano “Arab Vision” diffuso nel 2024 dai principali paesi arabi, che offre a Israele la piena integrazione regionale qualora accettasse il ritorno di una Autorità palestinese riformata a Gaza e l’attuazione di una soluzione a due stati. Mentre il piano Arab Vision è stato ampiamente ignorato dall’amministrazione Biden, deve essere rivitalizzato con l’assunzione dell’incarico da parte del team Trump”. Secondo l’analista “come dimostrato attraverso questo accordo, la nuova amministrazione Trump è l’unico attore con sufficiente influenza per spingere Israele a fare i compromessi necessari. Lavorando insieme, gli stati europei e arabi dovrebbero convincere Trump che porre fine al conflitto israelo-palestinese in un modo che consenta la piena autodeterminazione e indipendenza palestinese rimane l’unica via per la normalizzazione saudita con Israele”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).