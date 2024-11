Medio Oriente, Della Valle “Tregua in Libano è un punto di partenza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - La tregua in Libano "è un punto di partenza, non di arrivo, e questo non cancella l'escalation portata avanti da Israele. Dobbiamo essere positivi, ma con prudenza". Lo dice l'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle. xf4/sat/gtr