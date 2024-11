Medio Oriente, Ceccardi “Ridare slancio a processo di pace”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In Libano è arrivato il cessate il fuoco grazie all'impegno dell'amministrazione americana. Serve dialogo, il processo di pacificazione deve ricominciare". Lo afferma l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi, in merito alla crisi in Medio Oriente. xf4/sat/gsl