Medico fa ricette oppiacei a pazienti ignari, 12 arresti per droga

12 arresti, tra i quali un medico di nazionalità italiana e 11 individui egiziani (di cui 4 irreperibili) a Monza, L'indagine ha preso spunto dal fermo nei confronti di un cittadino egiziano, bloccato in una farmacia monzese dove aveva acquistato un quantitativo spropositato di ossicodone. Dagli approfondimenti risultava che su 6.959 ricette di ossicodone rilasciate in Lombardia, circa il 30% erano state rilasciate in favore di individui di origine egiziana, e che 940 erano state emesse dal medico milanese. trl/gtr