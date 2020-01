ROMA (ITALPRESS) – Ridurre adiposità, rimodellare viso e corpo, tonificare in modo indolore e senza intervento chirurgico. E’ arrivata in Italia una nuova macchina di Body Health che consente tonificare e rimodellare il corpo senza intervenire chirurgicamente.

La macchina è distribuita da La Delfino Medical Division e si basa sulla tecnica della criofrequenza. Introdotta, in anteprima nazionale, nelle terapie dell’European Hospital di Roma, sarà operativa a partire dal mese di febbraio.

“Rimodellamento e tonificazione del corpo – spiega la dottoressa Vanessa Patrizi, direttore scientifico de La Delfino Medical Division e medico chirurgo specialista in chirurgia generale e d’urgenza e chirurgia estetica – sono tra gli obiettivi principali per chi si rivolge al medico e chirurgo estetico. Poter offrire una tecnologia sicura, indolore e non invasiva che in poche sedute permette di ottenere i risultati desiderati è una grande conquista. La BHS 202 combina diverse tecnologie: ultrasuono multifocale per adiposità profonde, criofrequenza per lipolisi e tonificazione attraverso uno shock termico, drenaggio con sistema vacuum”.

L’amministratore delegato della Delfino Medical Division, Andrea Caporaso, parla di “un macchinario modulabile e performante che consente sia in ambito medico che estetico di attaccare e risolvere diverse patologie: adiposità localizzate, cellulite, flaccidità, smagliature, rughe e linee d’espressione, macchie della pelle fino ad entrare nell’ambito chirurgico con il ringiovanimento vaginale”.

(ITALPRESS).