Medici ucraini in corsia, Fnomceo “Grande gesto simbolico”

"Il rispetto della dignità umana e professionale è un segno importante di civiltà del nostro paese". Così il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, commenta l'entrata in vigore del decreto che permette, tra l'altro, ai professionisti sanitari residenti in Ucraina prima dell'inizio del conflitto di esercitare in Italia in via temporanea, sino al 4 marzo 2023. sat/gtr