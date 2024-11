Medici, per Fnomceo sanità pubblica deve diventare più attrattiva

ROMA (ITALPRESS) - Sono 410 ogni 100 mila abitanti i medici che operano in Italia, a fronte dei 318 della Francia e dei 390 dei Paesi Bassi. Questo il dato fornito dal segretario generale della Fnomceo, Roberto Monaco, nel corso di un'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie. Un dato significativo secondo Monaco, a dimostrazione che non è corretto parlare di scarsità di medici in assoluto, ma invece di scarsa attrattività del Sistema Sanitario Nazionale. sat/gtr