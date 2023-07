MILANO (ITALPRESS) – Oltre Bianca Berlinguer, arriva a Mediaset anche Myrta Merlino. Sarà lei a prendere il posto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” che andrà in onda dagli studi Mediaset di Roma. «Ringrazio Barbara D’Urso per il lavoro, la professionalità e l’impegno di questi anni. Prima della scadenza del contratto (fine 2023, ndr) è venuta a chiederci un rinnovo chiedendo una garanzia di un prime time nei prossimi due anni: una garanzia che noi non potevamo dare. Le auguro molta fortuna, credo che un pò di discontinuità serva anche a lei», ha spiegato Pier Silvio Berlusconi. Su Canale 5 approda anche Checco Zalone con ‘Amore + Ivà, riproposizione televisiva del suo spettacolo, che andrà in onda «tra ottobre e novembre».

Due nuovi programmi anche per Gerry Scotti, «’Io canto generation’, una versione evoluta di Io Canto e, tra l’autunno e la primavera, una nuova edizione, evoluta anch’essa, de La ruota della fortuna». Sul fronte intrattenimento c’è la novità dell’edizione winter di ‘Temptation Island’, il ritorno del ‘Grande Fratellò senza più distinzioni tra Nip e Vip e con un focus più centrato sulle storie degli abitanti della Casa, e l’ingresso di Luciana Littizzetto nella giuria di Tu si que vales che farà a meno di Belen Rodriguea perchè non avrà conduttore. Sul fronte musicale arriva Il Volo, con uno speciale di tre serate e il Concerto di Natale 2024, Max Pezzali, Orietta Berti, Elisa che sarà protagonista del Concerto di Natale 2023, e Il più grande karaoke dall’Arena di Verona. Sul fronte fiction ecco “Maria Corleone” con Rosa Diletta Rossi, “Anima gemella” con Daniele Lotti, “La voce che hai dentro” con Massimo Ranieri, i Fantastici 5 che affronta il tema della diversità con Raoul Bova, Se potessi dirti addio che segna il ritorno di Gabriel Garko alla fiction Mediaset, e la nuova serie Vanina Guarrasi, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, ispirata all’omonimo personaggio dei romanzi di Cristina Cassar Scalia. Tornano con una seconda stagione Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno e Viola come il mare con Giusy Buscemi e Can Yaman. Su Italia 1 Papi si fa in tre: oltre a La pupa e il secchione, condurrà un programma musicale tutto nuovo in autunno e un nuovo programma in primavera. In conduzione a Le Iene, che avrà una maggiore presenza di inchieste e attualità, arriva Veronica Gentili. Dopo anni d’assenza (la terza edizione andò in onda nel 2008) torna anche La Talpa che sarà prodotta da Rti. Per lo sport confermata la messa in onda di Uefa Nations League, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con una nuova formula.

– foto: Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS)

