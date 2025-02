TORINO (ITALPRESS) – I medagliati olimpici del fioretto azzurro suonano la carica alla vigilia del Grand Prix di Torino, tappa d’elite del circuito internazionale. Nel corso del “punto stampa” organizzato questa mattina alla Inalpi Arena i “padroni casa” del ct Stefano Cerioni hanno raccontato la grande voglia di regalare soddisfazioni al pubblico che sarà domani sugli spalti dello splendido impianto del capoluogo piemontese e che seguirà le fasi finali in diretta dalle ore 18 su Sky Sport Arena. Sarà la gara del rientro dopo i Giochi di Parigi 2024 per la campionessa del mondo in carica Alice Volpi, ultima vincitrice azzurra – nel 2019 – del Grand Prix torinese: “Dopo le Olimpiadi mi sono presa una pausa e ora è il momento di ripartire. Voglio divertirmi, Torino dà sempre emozioni e mi suscita buone sensazioni. Spero accada anche domani. Vogliamo tornare a vincere il GP di casa dopo tanti anni, sono certa che l’Italia sarà protagonista”. Così la “capitana” del fioretto azzurro, l’olimpionica Arianna Errigo: “L’obiettivo è sempre vincere. Giochiamo in casa e personalmente darò il massimo come sempre e come tutti i componenti del gruppo italiano. C’è sicuramente tanta attesa anche per gli atleti più giovani, fondamentali per tenere sempre alto il nostro livello”. Riparte già da una vittoria quest’anno in Coppa del Mondo, a Tunisi, Martina Favaretto: “Ho vinto la prima gara stagionale rompendo bene il ghiaccio. Ci sono alti e bassi ma si continua a lavorare per dare il meglio negli appuntamenti clou della stagione. Domani voglio esprimere tutta me stessa e trovare le sensazioni giuste. Vorrei avere meno ansia delle Olimpiadi ma con quella voglia di vincere”. Ha iniziato dalla fase delle qualificazioni Francesca Palumbo, conquistando il pass per il tabellone principale già dopo la fase a gironi: “Tutte ambiamo al podio. Siamo noi le prime ad avere alte aspettative, soprattutto in una gara sentita come Torino. Fare le qualificazioni è faticoso perchè è una giornata lunga e intensa ma ti aiuta a entrare subito nel clima di gara”. Seconda prova della stagione per il campione del mondo uscente Tommaso Marini, tornato in gara nella tappa dello scorso gennaio a Parigi: “Non sono rientrato da molto e la mia forma è da mettere un pò a punto. Sono all’80% ma non ci lamentiamo. Spero di tirare al meglio e divertirmi come sempre. A Torino mi manca ancora un acuto e spero che in questa edizione possa andare molto meglio”. Torna a Torino, dove nel 2023 conquistò il suo primo podio tra i “big”, il doppio argento olimpico Filippo Macchi: “Sto bene. Veniamo da un ottimo periodo di allenamento e siamo pronti a dare il massimo in un appuntamento molto sentito da tutto il fioretto mondiale. Ho 23 anni, mi sono preso le mie vacanze e poi sono ripartito dopo l’Olimpiade con l’obiettivo di fare sempre meglio”. Domani la giornata clou del Grand Prix di fioretto “Trofeo Inalpi” di Torino. Il tabellone principale prenderà il via alle ore 9. Prevista diretta streaming sin dal primo turno sul canale YouTube della Federazione Internazionale di Scherma. Dal tabellone da 32 un canale con commento in italiano curato dalla FIS seguirà con un “giro di pedane” tutti gli assalti degli azzurri fino ai quarti di finale. Le fasi finali, a partire dalle ore 18, saranno invece trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Arena (visibile al canale 204 e sulla piattaforma Now).

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

