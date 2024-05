Mazzali “Per fisioterapisti si aprono nuovi scenari”

MILANO (ITALPRESS) - Fisioterapisti e commercialisti "sono due professioni distanti, ma in realtà molto vicine nella pratica. Noi fisioterapisti siamo liberi professionisti per oltre la metà del nostro totale. L'unione tra questi due professioni servirà per trovare nuovi modelli e dare nuove risposte alle persone con bisogni riabilitativi". Lo dice Angelo Mazzali, presidente dell'Ordine dei fisioterapisti interprovinciale di Milano, a margine del convegno "Professionisti 4.0 - Strategie di crescita secondo vecchi e nuovi modelli" organizzato da OFI (Ordine Fisioterapisti Italiani) e ODCEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili) nell'ambito della FisioWeek. xh7/sat/gsl