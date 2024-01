ROMA (ITALPRESS) – Mazda Italia propone i doppi incentivi Mazda e statali, disponibili dal 2 gennaio. Per rafforzare il sostegno all’acquisto di vetture a basse emissioni, rottamando le vetture più anziane ed inquinanti, Mazda Italia aggiunge forti contributi agli incentivi statali sui modelli appartenenti alle tre fasce incentivate, ovvero: Mazda MX-30 per la fascia 0-20 g/km; Mazda MX-30 R-EV per la fascia 21-60 g/km; Mazda2, Mazda2 Hybrid, Mazda3 e Mazda CX-30 per la fascia 61-135 g/km di CO2. Grazie all’approccio multi-solution Mazda, ben cinque modelli che adottano in totale sei diverse tecnologie accedono agli incentivi statali che partono il 2 gennaio. La Mazda2, sia benzina che Mild Hybrid con gli incentivi doppi Mazda e statali, è disponibile a partire da 16.000 euro. Compatta e agile, coniuga uno splendido design e una funzionalità straordinaria. Grazie al sofisticato telaio leggero e al tempo stesso resistente, il raffinato motore aspirato e un cambio manuale eccezionale l’auto offre il massimo piacere di guida. E’ l’ideale per gli spostamenti dentro e fuori la città.

La Mazda2 Hybrid, sempre cumulando i doppi incentivi, è disponibile a partire da 17.270 euro. E’ la compagna perfetta per coloro che nella guida cittadina preferiscono la comodità della trasmissione automatica e i minori consumi possibili. Infatti, la tecnologia full Hybrid offre il confort della guida elettrica e la praticità delle auto a benzina: il meglio dei due mondi. La medesima formula è pensata per chi non vuole rinunciare al fascino delle linee sinuose della Mazda3, il cui prezzo di partenza è di 22.500 euro . Il design, la tecnologia sofisticata dei suoi motori benzina Mild Hybrid 24v e-Skyactiv X e lo stile di guida sportivo conquistano anche i guidatori più esigenti, Mazda3 è pura gioia su strada. La Mazda CX-30, il crossover ibrido con il fascino del coupè e lo stile di un SUV, è disponibile sempre grazie agli incentivi doppi, Mazda e statali, a partire da 22.800 euro. Profondamente radicata nell’estetica giapponese, la Mazda CX-30 combina dinamismo eccezionale ed eleganza minimalista. Un crossover compatto costruito utilizzando le tecnologie più sofisticate ed esclusive, come l’eccezionale motore e-Skyactiv X, con una grande abitabilità e consumi ridotti.

La Mazda MX-30 e la Mazda MX-30 R-EV, i crossover elettrici dallo stile unico e la tecnologia ecosostenibile beneficiano rispettivamente degli incentivi della fascia 0-20 g/km e 21-60 g/km di CO2, posizionando il prezzo di partenza da 26.000€ per la MX-30 full electric e 30.000 euro per la MX-30 R-EV dotata della esclusiva tecnologia Mazda con power generator con motore rotativo, che permette di avere una vettura elettrica senza l’ansia di ricarica. Con questa iniziativa, Mazda intende continuare a supportare i propri clienti, offrendo il massimo delle agevolazioni finanziarie sui modelli della propria gamma che accedono agli incentivi statali. La Visione 2030 dell’Azienda esprime la volontà di contribuire a un pianeta Terra sostenibile, fornendo molteplici soluzioni per mitigare i cambiamenti climatici, contribuendo ad una società in cui tutti si sentono sicuri di muoversi liberamente, fornendo una tecnologia che migliora in modo proattivo il benessere comune. Mazda Italia si muove in questa direzione, iniziando il nuovo anno con gli incentivi doppi, Mazda e statali.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).