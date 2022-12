ROMA (ITALPRESS) – Una Mazda MX-5 roadster con motore 2,0 litri da 184 CV, completamente di serie, ha stabilito un tempo di riferimento per un’auto alimentata da combustibili fossili a zero emissioni, sulle piste delle nazioni del Regno Unito. Alimentata con il carburante stradale Sustain 100% sostenibile della Coryton, la Mazda MX-5 priva di modifiche ha girato sui circuiti di Anglesey in Galles, Oulton Park in Inghilterra, Knockhill in Scozia e Kirkistown nell’Irlanda del Nord nel corso di una settimana, durante la quale l’auto ha anche percorso con la benzina sostenibile 1.000 miglia nel Regno Unito, spostandosi da un circuito all’altro. Il carburante Coryton di seconda generazione è stato creato utilizzando il 100% di rifiuti agricoli, quali paglia, sottoprodotti e scarti di colture che non sarebbero stati utilizzati per il consumo, mostrando il ruolo che i carburanti sostenibili possono svolgere nella decarbonizzazione sia delle auto stradali che degli sport motoristici.

Il viaggio evidenzia anche come i carburanti sostenibili potrebbero integrare l’approccio multi-solution di Mazda per raggiungere la neutralità climatica. Mazda è impegnata nel ridurre le emissioni di CO2 di ogni auto e ritiene che tutte le opzioni disponibili debbano essere utilizzate per raggiungere la neutralità carbonica. Le prestazioni, i consumi e il carattere del motore della MX-5 di serie sono rimasti invariati con il carburante Sustain 100% stradale fornito dalla Coryton, infatti, escludendo i giri in circuito, il consumo medio della MX-5 è stato di 19,39 km/l. David Richardson, direttore della Coryton, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver collaborato con Mazda UK a questo progetto. Come ha dimostrato questa sfida, il carburante sostenibile è un attore reale e credibile nei nostri sforzi verso l’impatto zero. E’ una soluzione eccellente, funziona con i nostri veicoli attuali e ha il potenziale per ridurre significativamente la quantità di CO2 che ora emettiamo con i combustibili fossili tradizionali”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Mazda-

