ROMA (ITALPRESS) – Variazioni di ruolo che riguardano le Direzioni Sales, After Sales & Dealer Development e Communications in casa Mazda Motor Italia. Erika Giandomenico, che ha ricoperto sino ad ora il ruolo di PR and Press Manager, entra nella Direzione Sales, AS e Dealer Development in qualità di Used Car & Fleet Account Manager. In questo nuovo ruolo, Erika Giandomenico risponderà al direttore vendite Severino Rea e potrà contribuire in modo determinante sia alla gestione del programma usato Best Selection che alla crescita del business attraverso l’identificazione e l’acquisizione di nuovi clienti. Il ruolo di PR and press Manager sarà ricoperto ad interim da Claudio Di Benedetto, attualmente Marketing, PR & CX Director. In questa fase Claudio Di Benedetto sarà supportato da Simona Zeppa, che si occuperà di coordinare gli eventi e le comunicazioni con la stampa e, come già avviene da tempo, da Liliana Del Pozo per il coordinamento delle attività di gestione ed assegnazione del parco auto. Simona Zeppa, laureata in Architettura, ha lavorato nel campo del Visual merchandising per poi specializzarsi in Comunicazione ed eventi, maturando esperienze nell’ambito delle istituzioni europee a Bruxelles e a Roma. Collabora con Mazda da luglio di quest’anno nell’area eventi e PR.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

