ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha annunciato che il volume di produzione totale dei veicoli con motore rotativo ha superato i due milioni di unità. Il motore rotativo è un motore dalla struttura unica che utilizza il movimento rotatorio di rotori triangolari per generare potenza. La prima vettura Mazda dotata di motore rotativo è stata la Cosmo Sport (Mazda 110S), introdotta nel 1967. A partire da quel momento, Mazda continuò a perfezionare le prestazioni dei propri motori rotativi migliorandone potenza, consumo di carburante e durata, mantenendo per molti anni il ruolo di unica casa automobilistica produttrice di motori rotativi in serie. Nel giugno di quest’anno, Mazda ha per la prima volta ripreso la produzione di vetture con motore rotativo, a undici anni di distanza dall’uscita di scena della Mazda RX-8 nel 2012. Nei prossimi giorni la Casa di Hiroshima inizierà la commercializzazione del suo dodicesimo modello con motore rotativo, la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV2. Le vendite in Europa inizieranno nell’autunno 2023 secondo il lancio di ciascun mercato.

“Il motore rotativo è una parte speciale della storia di Mazda e rappresenta il nostro ‘spirito di sfida continuà. Il motore rotativo è molto amato dai clienti di tutto il mondo e siamo entusiasti di riprenderne la produzione nelle sue nuove vesti da protagonista. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare sinceramente tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio, in particolare i numerosi clienti che hanno acquistato vetture con motore rotativo, gli appassionati dei nostri motori rotativi e tutti i partner coinvolti nel loro sviluppo e produzione. Guardando al futuro, continueremo a trasmettere questo “spirito di sfida continua”, offrendo veicoli attraenti che offrano ai nostri clienti un’esperienza di guida entusiasmante anche nell’era dell’elettrificazione” ha dichiarato

Takeshi Mukai, Director e Senior Managing Executive Officer di Mazda.

Mazda continuerà a perseguire la “Gioia di Guidare” secondo il suo principio fondamentale di umanocentricità, e punterà a offrire la “Gioia di Vivere”, creando esperienze coinvolgenti nella vita quotidiana dei clienti.

foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia

(ITALPRESS).