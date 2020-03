Matthias Mayer vince la discesa di Kvitfjell, Aleksander Aamodt Kilde consolida la vetta della classifica generale. Nell’ultima discesa dell’anno, vista la cancellazione delle finali di Cortina che erano in programma dal 18 al 22 marzo, è l’austriaco a sbaragliare la concorrenza in Norvegia grazie ad una splendida prestazione. Dietro di lui un ottimo Kilde che paga solamente 0”17, sul gradino più basso del podio ci finisce lo svizzero Carlo Janka a 0”37. Nella classifica generale davanti a tutti c’è sempre il norvegese Kilde con 1202 punti, che allunga sul francese Alexis Pinturault, oggi a secco e fermo a quota 1148. Terzo è l’altro norvegese Henrik Kristoffersen con 1041 punti. L’elvetico Beat Feuz invece vince la Coppa di specialità, come lo scorso anno, piazzandosi al quarto posto e concludendo la stagione con 650 punti complessivi, davanti a Dressen e Mayer. Dominik Paris chiude la stagione con il quinto posto di specialità nonostante sia fermo per l’infortunio al legamento crociato di oltre un mese e mezzo fa. Per l’Italia invece c’è da sottolineare il buon tredicesimo posto di Mattia Casse che, dopo una prima parte di gara davvero ottima, si attarda nel finale e chiude staccato di 1”32. A punti anche Matteo Marsaglia, al traguardo ventunesimo a 1”76. Domani si concluderà la due giorni con il superG: si parte alle 10,30. Kilde vuole continuare ad allungare, la sfera di Cristallo lo aspetta.

(ITALPRESS).