MILANO (ITALPRESS) – Maxi rissa tra una sessantina di persone ieri intorno alle 21,30 in via Bolla nel quartiere Ticinese. A scontrarsi, armati di bastoni, un gruppo di inquilini degli alloggi popolari dell’Aler. Sul posto una decina di volanti della Polizia che verso le 23,30 sono riusciti a riportare la calma. Diverse persone sono rimaste ferite. “Il recentissimo episodio della maxirissa di via Bolla, ma anche i disordini di Peschiera riportati con ampio risalto sui media nazionali, impongono una urgente e pragmatica riflessione sui provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi di situazioni che generano preoccupazione e disagio tra i cittadini – ha dichiarato Alessandro Mattinzoli, assessore regionale alla Casa e Housing sociale – Il rispetto della legalità è infatti la condizione indispensabile per assicurare la civile convivenza e sono convinto che, a fronte a situazioni d’emergenza, sia necessario programmare anche risposte eccezionali. “A questo punto, nel dare il massimo sostegno alle forze dell’ordine, peraltro oberate da infinite attività e richieste di intervento, valutiamo pure la possibilità, nei casi più estremi, di ricorrere all’ausilio dei militari dell’Esercito, come avvenuto in passato, per contribuire presidiare i punti e i luoghi a maggior rischio”.

