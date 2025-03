Maxi incidente sulla A1 a San Giuliano, quattro feriti lievi

MILANO (ITALPRESS) – Un tamponamento a catena che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto intorno alle 9.30 sulla A1 all’altezza di San Giuliano Milanese al km 6,100 in direzione Milano. Coinvolti quattro mezzi pesanti e una vettura. Il bilancio è di quattro feriti lievi ricoverati negli Ospedali Humanitas e San Giuliano.

Sul posto quattro mezzi del Comando di via Messina fra cui anche il nucleo NBCR per le verifiche di una cisterna fortunatamente vuota al momento dell’ impatto. Sulle cause che hanno provocato il maxi incidente indaga la Polstrada.

– Foto Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).