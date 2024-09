CATANIA (ITALPRESS) – Con l’arrivo di Mauro Sapienza si definisce la Direzione strategica che dovrà guidare l’Arnas Garibaldi di Catania nei prossimi anni, affidata alla responsabilità di Giuseppe Giammanco, direttore generale ormai da qualche mese, con la direzione amministrativa di Giovanni Annino.

“Insieme al nuovo direttore sanitario – dichiara il manager dell’azienda – affronteremo con maggiore forza e determinazione le sfide dei prossimi anni, proseguendo l’intenso lavoro sulla gestione delle liste d’attesa, quello sull’accoglienza nei Pronto Soccorso, la revisione della programmazione ospedaliera per il periodo 2024-2026, l’integrazione ospedale-territorio per le funzioni correlate con gli obiettivi del PNRR”.

Medico specializzato in Medicina Interna, Malattie Infettive e Malattie del fegato, Mauro Sapienza è alla sua prima esperienza come direttore sanitario, ma presenta un percorso curriculare di particolare rilievo, con un’attività ultra-ventennale maturata nella gestione di strutture complesse nonchè un intenso iter formativo, di docenza e di ricerca.

Stamattina il nuovo direttore sanitario è stato presentato ai lavoratori dell’Azienda all’interno del Salone Dusmet del Presidio Ospedaliero Garibaldi-Centro, per l’occasione gremito in ogni ordine di posti.

“Il mio – dichiara Sapienza – è un ritorno pieno di emozione, in quanto ho tanti ricordi legati al mio lavoro svolto per tanti anni tra le corsie del Garibaldi. Conosco gran parte dei professionisti che operano in questa azienda e, insieme, sapremo raggiungere gli obiettivi prefissati”.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania, da sinistra Annino, Giammanco e Sapienza –

(ITALPRESS).

