ROMA (ITALPRESS) – Mauro Balata, ex presidente della Lega di serie B, riceverà la Stella d’Oro riservata ai dirigenti per l’attività svolta in favore dello sport nell’anno 2022. La cerimonia per la consegna delle benemerenze sportive relative alla Città Metropolitana di Roma Capitale avverrà lunedì prossimo, presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati, alle 10.30.

– foto Image –

(ITALPRESS).