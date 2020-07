MILANO (ITALPRESS) – Nuovo tassello della strategia di Regione Lombardia per aiutare le Micro Piccole e Medie Imprese in crisi di liquidità a causa dall’emergenza sanitaria causata dal Covid 19. La Giunta ha infatti approvato una delibera, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, con cui si incrementa di ulteriori 750.000 mila euro la dotazione del bando ‘FAICRedito – Fondo Abbattimento Interessì. La decisione dell’esecutivo della Lombardia si è reso necessario per venire incontro alle ulteriori domande presentate dalle imprese del territorio della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi. L’iniziativa è stata approvata nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo fra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo.

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Mattinzoli – ha realizzato un importante ‘pacchetto-Creditò di cui fanno parte numerose misure per rispondere alle esigenze e a settori diversi. Si va da ‘Credito Adessò a ‘Credito Adesso Evolution’, da ‘Controgaranzie3’ a ‘Safe working’, per citare quelle più importanti e rappresentative della nostra azione di governo. Oggi più che mai, dopo il lockdown, le imprese hanno bisogno di liquidità. E i nostri provvedimenti vanno in tal senso”.

Il bando ‘FAICRedito – Fondo Abbattimento Interessì prevede contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità per prevenire le crisi di liquidità delle micro, piccole e medie imprese causate dal Covid19. E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della garanzia, compresi i costi di istruttoria, per le pratiche presentate tramite i Consorzi Fidi, che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle operazioni oggetto di agevolazione.

