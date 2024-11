RIMINI (ITALPRESS) – Ugo Claudio Matteoli è stato rieletto presidente della Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per il quadriennio 2025-2028. Questo l’esito dell’assemblea nazionale elettiva Fipsas tenutasi presso la Fiera di Rimini. Matteoli, al settimo mandato, ha totalizzato 1634 voti su 1970 voti espressi dai delegati (82,94%). Si sono registrate 336 schede bianche. La votazione si è svolta dopo la relazione del presidente e di quella del presidente dei Revisori dei Conti. “E’ un bellissimo risultato – il commento di Matteoli – Prendere l’82,44% dopo 6 mandati, è un qualcosa di estremamente positivo, vuol dire che la stragrande maggioranza ha ancora fiducia in me. Dovremo fare tante cose, perchè rapidamente lo sport italiano sta cambiando, tra nuove leggi e nuovi limiti, nel prossimo futuro dovremmo risistemare la struttura della Federazione, cambiare alcune cose e metterci al passo con i tempi. Dovremo aprirci di più al territorio e possibilmente allargare il nostro numero di tesserati. Per quanto riguarda la parte agonistica, non credo che avremo tanti problemi, perchè in questi anni abbiamo vinto davvero tanto e sono convinto che continueremo a farlo”, la chiosa del confermato presidente Fipsas.

– foto ufficio stampa Fipsas –

(ITALPRESS).

