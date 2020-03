Mattarella “Unita’ di intenti contro il coronavirus”

"L'insidia di un nuovo virus che sta colpendo via via tanti paesi del mondo provoca preoccupazione. Questo e' comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilita', ma dobbiamo assolutamente evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti". Inizia cosi' il videomessaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge agli italiani in merito all'emergenza coronavirus. sat/red (fonte video: Quirinale)