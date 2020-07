Mattarella “Pericolo virus ancora attuale, non abbassare le difese”

"Il pericolo del virus è ancora attuale, ma spesso affiora la tendenza a dimenticare e rimuovere esperienze dolorose: era prevedibile, forse non era immaginabile che affiorasse così presto, mentre nel nostro Paese, per la pandemia, continuano a morire i nostri concittadini. Anche una sola vittima indica che non si devono abbassare le difese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio. ads/mrv/red