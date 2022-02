Mattarella “Non mi sottraggo alla nuova chiamata”

“Il Parlamento ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di insediamento nell'Aula di Montecitorio di fronte alle Camere riunite in seduta comune. sat/gtr (fonte video: Presidenza della Repubblica)