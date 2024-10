Mattarella “Non è accettabile abituarsi alla guerra”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, dopo i decenni di pace assicurati dalla scelta euro-atlantica, la guerra scatenata dalla sciagurata invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, e quella rinnovata in Medio Oriente, ripropongono la sfida della sicurezza e della pace come valori preziosi da promuovere, custodire e difendere con costanza e determinazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la consegna delle onorificenze dell'Ordine militare d'Italia, in occasione della festa del 4 novembre. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)