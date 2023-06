ROMA (ITALPRESS) – Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato Formula 1, è stato insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “E’ una grande emozione – il commento di Domenicali – Ricevere un’onorificenza così prestigiosa, mi rende molto orgoglioso. Da sempre, con passione, impegno e dedizione, cerco di portare avanti i valori dell’italianità, e vivrò questa bellissima pagina della mia vita non già come un traguardo, ma come occasione per poter dare ancora di più il mio contributo per il nostro amato Paese”.

