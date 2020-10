MACERATA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, questa mattina a Macerata per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università che festeggia il 730° anno dalla fondazione. “La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di cui siamo onorati, è un segnale di speranza, di vicinanza, di forza e di incoraggiamento ad una comunità che sta affrontando un momento di difficoltà dovuto alla pandemia e già fiaccato dal dramma del terremoto”, ha detto Acquaroli, rivolto al presidente della Repubblica. “Una comunità, quella marchigiana, che anche nelle avversità ha sempre avuto il massimo rispetto e la massima fiducia nelle istituzioni – ha aggiunto Acquaroli – Come noto, al Presidente ho inviato una lettera per rinnovare l’attenzione delle istituzioni sulla ricostruzione post-sisma e la massima disponibilità al dialogo e al confronto istituzionale che deve essere alla base per la programmazione della ripartenza”. “Colgo questa occasione – ha detto Mattarella nel suo intervento – per riaffermare con ferma determinazione che la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto rappresenta un punto primario dei doveri della Repubblica”. “La presenza del commissario per la ricostruzione è una testimonianza di impegno che continuerò a seguire con molta attenzione”, ha aggiunto.

