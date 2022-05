Mattarella “Messaggio Berlinguer sempre attuale”

"Ricordo l'attenzione morale e il profondo rispetto per la Costituzione e le sue regole, due aspetti inscindibili tra loro che rappresentano un messaggio sempre attuale per la nostra Repubblica". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto all'Università di Sassari alla cerimonia per il centenario dalla nascita di Enrico Berlinguer. gtr/fil