Mattarella “Lo spazio rimanga un luogo comune dell’umanità”

ROMA (ITALPRESS) - "Lo spazio è sempre più una dimensione dominante, crescente per la vita dell'umanità. Da qui esce un messaggio di una volontà doverosa e ostinata perché lo spazio sia sempre un ambito di collaborazione scientifica e internazionale, sia un luogo comune dell'umanità. Questo è un messaggio fondamentale per il futuro della Terra e dell'umanità". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha visitato il Centro europeo per l'osservazione della Terra (ESRIN) di Frascati. col4 (Fonte video: Quirinale)