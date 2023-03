Mattarella “La libertà non è piena se non ne godono tutti”

"La libertà non trova un limite in quella degli altri ma si realizza insieme a quella degli altri". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della consegna al Quirinale delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite motu proprio. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)