Mattarella “Inconcepibile che in Italia le donne votino solo dal 1946”

"Siamo arrivati come Paese in ritardo rispetto ad altri sul traguardo del voto alle donne: incomprensibile e inconcepibile che non ci fosse". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro Sociale di Alba (Cuneo). sat/gsl (Fonte video: Quirinale)