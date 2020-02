ROMA (ITALPRESS) – “Chi è anziano come me ha ben presente l’abbassamento di scala della natalità. Le famiglie non sono il tessuto connettivo dell’Italia, le famiglie sono l’Italia”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo questa mattina al Quirinale una delegazione del Forum delle Associazioni Familiari guidata dal presidente Gianluigi De Palo.

“La natalità scende e il numero delle famiglie è diminuito considerevolmente, e questo indebolisce il tessuto del Paese. Questo incontro di oggi è un’esortazione che, insieme, vorremmo dare a tutto il nostro Paese e alle istituzioni affinché le vostre sollecitazioni vengano ascoltate – ha aggiunto Mattarella -. Sono stati fatti degli interventi, ma l’esigenza è talmente ampia che gli interventi sono sottomisurati. Serve una persuasione generale sulla priorità di questi interventi”.

